Polizei Düren

POL-DN: Fußgänger von Autofahrer attackiert

Linnich (ots)

Als ein Fußgänger gestern Abend mit seinem Hund ging, hielt ein Pkw nehmen ihm an und ein Mann stieg aus verletzte ihn mit einer Platikflasche.

Ein 66-Jähriger aus Linnich war gegen 22:20 Uhr mit seinem Hund in Gevenich auf der Hochstraße unterwegs. Er drehte eine Runde um die Verkehrsinsel am Ortsausgang Richtung Koffern, wobei er eine Taschenlampe nutzte. Von dieser fühlten sich eine Autofahrerin und ihr Beifahrer, die in Richtung Koffern fuhren, offenbar dermaßen gestört, dass sie anhielten und ihrem Ärger Luft machten. Der Beifahrer stieg aus, beschimpfe den 66-Jährigen wüst und schlug ihn mit einer Plastikflasche. Dann setzte er sich wieder in den Wagen und die beiden fuhren in Richtung Koffern davon. Der Hundehalter erlitt leichte Verletzungen, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden.

Zu dem Fahrzeug konnte der 66-Jährige keine Angaben machen. Er konnte lediglich sagen, dass die Fahrerin des Wagens lange dunkle Haare gehabt habe und dass es sich möglicherweise um ein Aachener Kennzeichen gehandelt habe. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 mit der Leitstelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell