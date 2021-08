Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 05.08.2021, 11:15 Uhr - 20:05 Uhr

Ort: Zweibrücken, Wilkstraße, Parkplatz Baumarkt SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen ordnungsgemäß in einer eingezeichneten Parkbox abgestellten schwarzen Ford- Focus an der gesamten linken Fahrzeugseite und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Ford-Focus beträgt ca. 3.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zur Verkehrsunfallflucht. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell