Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geldbeuteldiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zeit: 04.08.2021, 17:30 Uhr

Ort: Zweibrücken, Etzelweg, Discounter SV: Ein/e bislang unbekannte/r Täter:in stahl einer 72-jährigen Frau die Geldbörse aus ihrer Handtasche, die sie nach ihrem Einkauf für eine kurze Zeit im Einkaufswagen unbeobachtet gelassen hatte, während sie an der Bäckereifiliale im Markt noch Backwaren einkaufen wollte. Als mögliche Täterinnen kommen zwei Frauen - möglicherweise Mutter und Tochter - osteuropäischen Aussehens in Betracht, die sich in unmittelbarer Nähe zum Einkaufswagen aufgehalten hatten. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Personenbeschreibung der beiden Frauen:

Ältere Frau: Alter: Ende 60: etwa 160 cm groß, leicht korpulent, graue Kurzhaarfrisur, Bekleidung unbekannt; osteuropäischer Phänotyp

Jüngere Frau: ca. 45 Jahre alt, ca. 165 cm groß, ebenfalls von kräftiger Gestalt; mittelblonde Kurzhaarfrisur; trug lange Weste, weitere Kleidung nicht bekannt; osteuropäischer Phänotyp

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zur Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell