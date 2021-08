Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Jagdwilderei - die zweite - Korrektur der gestrigen Meldung

Vinningen-Bottenbach (ots)

Gestern, gegen 10:30 Uhr, meldete eine Zeugin Überreste eines ausgenommenen Wildschweines neben einem Waldweg zwischen Vinningen und Bottenbach. Die Auffindestelle lag aus Richtung Vinningen kommend in Höhe des Vinninger Sportplatzes gute 500 Meter rechtsseitig im Wald. Der Tatzeitraum konnte auf die vergangenen zwei Tage eingegrenzt werden.

Ein Zusammenhang mit der gestrigen Meldung über Jagdwilderei mittels Armbrust, siehe: https://s.rlp.de/4HUR6 , ist alleine schon aufgrund der zeitlichen Komponente eher unwahrscheinlich, kann aber derzeit nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Zu der gestrigen Meldung gibt es noch eine Korrektur: Das Wildschwein wurde nicht Ende Juni, sondern Ende Juli geschossen. Der Pfeil wurde erst beim Aufbrechen nach Eingang der veterinärärztlichen Freigabe mit ein paar Tagen Verspätung entdeckt, was den zeitlichen Verzug der Meldung bei der Polizei erklärt. Zeugen oder Hinweisgeber zu beiden Fällen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell