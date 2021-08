Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ein weiterer Fall "Shouldersurfer" - Betrug am Geldautomaten

Hauenstein (ots)

Wir berichteten bereits am Dienstag von 2 gleichgelagerten Fällen: https://s.rlp.de/zUMzF

Nun wurde ein weiterer Fall, am letzten Freitag, um 18:40 Uhr, in einer Bank in Hauenstein, Am Marktplatz, gemeldet. Ein älterer Mann wurde auch hier unter einem Vorwand in ein Gespräch verwickelt. Erst zu Hause bemerkte er dann, dass seine EC-Karte fehlte. Im Nachgang wurden dann Abbuchungen von fast 6500 Euro festgestellt. Beschreibung des Täters: Ca. 30 Jahre alt, ca. 185cm groß, mitteleuropäisches Aussehen, keine Angaben zur Kleidung. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

