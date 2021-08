Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wahlplakat beschädigt

Großbundenbach (ots)

Am 5.8.2021, gegen 01.00 Uhr, wurde die Polizeiinspektion darüber in Kenntnis gesetzt, dass in Großbundenbach, Hauptstraße, ein Wahlplakat beschädigt worden sei. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass gerade eine Person Wahlplakate aufgehängt hatte, als 2 Personen in der Nähe weggelaufen seien. Bei der Nachschau wurde festgestellt, dass ein Wahlplakat abgehängt und beschädigt worden war. Schadenshöhe ca. 10 Euro. Bei den flüchtenden Personen soll es sich um einen Mann und eine Frau gehandelt haben. Eine nähere Beschreibung war nicht möglich. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell