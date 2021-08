Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Eigentümer von E-Scooter gesucht

Dahn (ots)

Ein 23-Jähriger Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz wurde mit einem E-Scooter fahrend in Dahn angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Fahrer gab an, dass er den Roller in Dahn gefunden hätte und an sich nahm. Ob dies der Wahrheit entspricht oder es vorliegend zu einem Diebstahl kam wird zur-zeit noch ermittelt. Die Polizei Dahn bittet darum, dass sich der Eigentümer oder jemand der Angaben zum Eigentümer machen kann auf der Polizeidienststelle meldet. |pidn

