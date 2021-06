Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: - Schopfheim: Einbruch in Waldkindergarten - Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Roller gestohlen - Schopfheim: Radfahrer stürzt und zieht sich schwere Kopfverletzungen zu

Freiburg (ots)

Schopfheim: Einbruch in Waldkindergarten

Unbekannte hebelten die Stauraumtüren an einem Waldkindergarten im Gewann Entegast auf. Die aufgebrochenen Schlösser im Gesamtwert von 150 Euro wurden mitgenommen. Es entstand geringer Sachschaden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 10.06.2021, 12.00 Uhr und Freitag, 11.06.2021, 09.30 Uhr. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Roller gestohlen

Ihren roten Roller der Marke, Honda Bali, stellte am Samstag, 12.06.2021, gegen 18.00 Uhr, eine 54 Jahre alte Frau unverschlossen vor einem Anwesen in der Burgunderstraße ab. Als sie am Sonntag, gegen 13.30 Uhr, zu ihrem Roller ging, war dieser dann verschwunden. Der Zeitwert des Kleinkraftrades liegt noch bei rund 500 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schopfheim: Radfahrer stürzt und zieht sich schwere Kopfverletzungen zu

Über die Brücke bei Ehner Fahrnau fuhr am Samstag, 12.06.2021, gegen 13.10 Uhr, ein 70 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad und beabsichtigte, nach rechts auf den dortigen Fuß- und Radweg in Richtung Schopfheim abzubiegen. Dabei kam er alleinbeteiligt zu Fall und zog sich, trotz Tragen eines Helmes, schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

