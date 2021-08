Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Erneut Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum Donnerstag, 29.07., 12:00 Uhr, bis Montag, 12:45 Uhr, traten unbekannte Täter eine Wohnungstür im 3. OG des Mehrfamilienhauses Nr. 20 in der Schäferstraße ein. In der Wohnung wurden zwei Kommoden durchsucht. Entwendet wurden diverse Werkzeuge, 2 kleine Silberbarren und Psychopharmaka. Eine im Hausflur zum Abtransport in einer Tasche bereitgestellte Kochplatte wurde aus unerfindlichen Gründen nicht mitgenommen. Möglicherweise wurden die Täter gestört. Der Schaden an der Tür wird auf 200 Euro geschätzt. Der Wert des Diebesgutes liegt bei circa 100 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

