Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch und Sit-in auf Sportgelände

Menden (ots)

Innerhalb der letzten Tage versuchten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung an der Ostpreußenstraße einzudringen. Dieser Versuch scheiterte, weil die Tür dem Ansinnen Stand hielt. Es entstanden Sachschäden durch Hebelspuren an der Tür. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich der Platte Heide nimmt die Polizei in Menden (Tel.: 9099-0) entgegen.

Im Tatzeitraum vom 05.06.2021 bis 07.06.2021 gelangten unbekannte Täter über einen Zaun auf ein Sportgelände an der Holzener Dorfstraße. Aus einer Garage entwendete sie diverse Getränkeflasche und verzehrten diese augenscheinlich unmittelbar vor Ort. Um an die gekühlte Ware zu kommen, mussten der oder die Täter zuvor ein Vorhängeschloss öffnen. Die Täter entfernten sich nach ihrem Sit-in wieder unbemerkt. Es enstand nur geringer Schaden.

Auch in diesem Fall Hinweise bitte an die Polizei Menden unter der oben genannten Telefonnummer.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell