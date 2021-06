Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheibe eingeschlagen

Kierspe (ots)

An einer Grundschule in der Otto-Ruhe-Straße beschädigten ein oder mehrere Täter im Tatzeitraum vom 03.06.2021, 11:00 Uhr, bis 04.06.2021, 15:00 Uhr, eine Fensterscheibe im Frontbereich des Geländes. An der Turnhalle und einem Hinweisschild wurden Farbschmierereien angebracht. Die Täter entfernten sich anschließend unbemerkt.

Hinweise an die Polizei Meinerzhagen unter 02354-9199-0.

