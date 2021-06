Polizei Paderborn

POL-PB: Unfälle mit Fahrrädern und Elektroroller

Paderborn (ots)

(mb) Bei Unfällen mit Zweirädern sind ein Radler und eine Radfahrerin leicht und ein E-Scooter-Fahrer schwer verletzt worden.

Am Mittwoch fuhr ein 26-jähriger Radfahrer gegen 15.05 Uhr in Schloß Neuhaus auf dem Radweg an der Bielefelder Straße in Richtung Sennelager. An der Einmündung Hatzfelder Straße wollte er nach links abbiegen und den Überweg zur anderen Straßenseite nutzen. Dabei kam es zur Kollision mit einem hinter dem Radler fahrenden Pedelecfahrer (42). Der 26-Jährige zog sich Beinverletzungen zu. er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 10.00 Uhr am Donnerstagvormittag war eine 55-jährige Frau mit ihrem Mann auf Radtour. Sie fuhren aus Dahl kommend über den Hellinger Weg in Richtung Benhausen. In einer Linkskurve rutschte das Fahrrad der Frau auf Schotter weg und die Radlerin stürzte. Sie verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Ein 27-jähriger Mann fuhr um 21.40 Uhr mit einem Miet-E-Scooter durch den Kötterhagen in Richtung Neuer Platz. Laut Zeugenaussagen kollidierte er seitlich mit der Außenwand eines Gebäudes und stürzte. Er zog sich Kopfverletzungen zu und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Weil der Mann unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

