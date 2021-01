Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des PP Heilbronn mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Autobahn A6/Gemarkung Bad Rappenau: 6 illegal eingereiste Asylbewerber in Lkw aufge-funden Am heutigen Samstag, um 13:30 Uhr, stellte ein bulgarischer Lkw-Fahrer während einer Pau-se auf einem Autobahnparkplatz kurz vor der Anschlussstelle Bad Rappenau, fest, dass sein Auflieger schwankte. Er bemerkte, dass sich vermutlich Personen auf der Ladefläche befan-den. Da er sich die Anwesenheit von Personen bei seiner verplombten Ladung nicht erklären konnte, ließ er durch einen anderen Lkw-Fahrer die Polizei verständigen. Durch die Streifen-besatzungen wurden im Laderaum des Sattelzugs 6 männliche Personen im Alter von 15 - 21 Jahren festgestellt. Wie sich herausstellte, handelte es sich um 6 Flüchtlinge aus Afghanistan. Ihren Angaben zufolge waren sie 3 Tage zuvor in Rumänien in den Auflieger gestiegen. Die Personen waren erschöpft und hatten Hunger und Durst. Ansonsten waren sie wohlauf. Die Personen wurden durch die Feuerwehr Heilbronn mit Getränken versorgt. Der anwesende Rettungsdienst begutachtete die Personen medizinisch. Nach ersten Erkenntnissen kam der Lkw über die Türkei, Bulgarien, Rumänien und Österreich nach Deutschland. Von den sechs Flüchtlingen werden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vier in die Landesaufnahmeanstalt nach Karlsruhe verbracht. Da zwei der Personen ihr Alter mit 15 bzw. 16 angaben, wurden sie an das zuständige Jugendamt überstellt.

