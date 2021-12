Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Firmengebäude eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag (26.12.2021) in eine Firma am Langwiesenweg eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 22.30 Uhr und 08.30 Uhr über ein Außengeländer auf einen Balkon im ersten Geschoss und warfen dort die Fensterscheibe ein. Im Inneren durchwühlten sie die Räumlichkeiten und Schränke. Die Höhe des Stehlguts und des Schadens können bislang nicht genau beziffert werden und sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 zu wenden.

