Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Brandstifter festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (13.04.2021) einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Nacht zum Sonntag (11.04.2021) mehrere Brände gelegt zu haben (siehe auch https://t1p.de/6snm). Der Tatverdächtige begab sich im Anschluss an seine Taten zu einer Tankstelle an der Hackstraße, wo er ebenfalls versucht haben soll, einen Brand zu legen. Ein Tankstellenmitarbeiter erkannte den mutmaßlichen Brandstifter am Dienstag wieder und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den 26-jährigen deutschen Staatsbürger fest und führten ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch einem Haftrichter vor, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

