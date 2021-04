Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (13.04.2021) zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Kaufhaus an der Königstraße Parfum im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen zu haben. Ein 49 Jahre alter Ladendetektiv beobachtete gegen 19.10 Uhr, wie die beiden Tatverdächtigen hochwertige Parfümflaschen in eine offenbar präparierte Tragetasche gesteckt haben sollen. Anschließend sollen sie den Kassenbereich passiert haben, ohne die Ware zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach die beiden Männer an, woraufhin der 21-Jährige offensichtlich zu fliehen versuchte. Dem Ladendetektiv gelang es jedoch, den Tatverdächtigen festzuhalten und die beiden polizeibekannten Männer der Polizei zu übergeben. Die marokkanischen Staatsangehörigen werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Mittwochs (14.04.2021) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

