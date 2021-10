Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.10.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim: Gegen geparkten Pkw gestoßen und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein geparkter Pkw wurde am Donnerstagmittag in Weikersheim beschädigt. Die Besitzerin hatte ihren VW Passat gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz einer Sporthalle im Uferweg geparkt. Als sie gegen 13.30 Uhr wieder losfahren wollte, stellte sie fest, dass ihr Pkw im Bereich der hinteren linken Türe und des Radlaufs beschädigt war. Ein anderer Besucher der Halle ist vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den VW gestoßen. Der Unfallverursacher, an dessen Fahrzeug sich schwarze Lackspuren befinden könnten, flüchtete von der Unfallstelle, um den hinterlassenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro kümmerte er sich offensichtlich nicht. Das Polizeirevier Bad Mergentheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07931 54990.

