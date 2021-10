Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.10.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Bödigheim: Von Baum gestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein morscher Ast wurde einem 65-Jährigen am Mittwochnachmittag in der Nähe von Bödigheim zum Verhängnis. Kurz nach 15 Uhr wollte der Mann, in der Nähe eines Ferienhofs in der Eicholzheimer Straße, Birnen von einem Baum pflücken. Dabei brach ein morscher Ast und er stürzte drei bis vier Meter in die Tiefe. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Mosbach: Gegen geparkten Pkw gerollt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein am Straßenrand geparkter Pkw wurde in Mosbach zwischen Dienstag- und Donnerstagnachmittag beschädigt. Der Besitzer hatte seinen VW Golf am Dienstag, gegen 16 Uhr, in der Martin-Butzer-Straße geparkt. Als er am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, wieder losfahren wollte, stellte er fest, dass sein Pkw im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt war. Vermutlich ist ein vor diesem geparktes Fahrzeug aufgrund des dortigen Gefälles rückwärts auf den VW gerollt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, um den hinterlassenen Schaden kümmerte er sich offensichtlich nicht. Das Polizeirevier Mosbach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06261 8090.

Mosbach: Fahrrad- und Verkehrskontrollen durchgeführt

Zur Verhinderung von Fahrradunfällen und zur Erhöhung der allgemeinen Verkehrssicherheit wurde in Mosbach am Freitag, 24. September, eine Schwerpunktkontrolle durchgeführt. In der Eisenbahnstraße, an der Ampel beim dortigen Radweg Schlackenbrücke, kontrollierte die Mosbacher Polizei von 10 bis 11.30 Uhr. Dabei wurden 17 Radfahrer beanstandet. Aber auch sechs Fußgänger sowie drei Autofahrer gaben Grund zur Beanstandung. Im Laufe des Sommers wurden an dieser Stelle, auch aufgrund von Beschwerden aus der Bevölkerung, bereits mehrfach Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Wie die festgestellten Verstöße belegen, ist dies auch weiterhin erforderlich, um die Sicherheit für alle Verkehrsbeteiligten zu gewährleisten.

Buchen: Radfahrer beim Abbiegen gestreift und verletzt

Ein Radfahrer wurde am Freitagmorgen in Buchen von einem abbiegenden Auto gestreift und verletzt. Ein 23-Jähriger war mit seinem VW Golf gegen 7 Uhr von der Walldürner Straße nach links in die Präsident-Wittemann-Straße abgebogen. Er hielt offensichtlich zu wenig Abstand zu einem dort verkehrsbedingt wartenden 54-jährigen Radfahrer und streifte ihn mit dem linken Außenspiegel des Pkw. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten Radler mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

