Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Geldstrafe nicht gezahlt

Görlitz (ots)

Am Donnerstag, den 7. Oktober 2021, klickten für einen 42-jährigen Polen die Handschellen. Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte den Polen gegen 03.00 Uhr auf der Parkstraße in Görlitz. Dabei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Görlitz vor knapp einem Monat einen Vollstreckungshaftbefehl auf ihn ausgestellt hatte. Der Grund für den Haftbefehl war eine offene Geldstrafe. Die fälligen 1.201,00 Euro konnte er nicht aufbringen und somit muss der Pole seine Ersatzfreiheitstrafe in der Justizvollzugsanstalt antreten.

