Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: 15 Geschleuste und einen Schleuser festgestellt

Görlitz, Kodersdorf, Bad Muskau, Schleife (ots)

Am Donnerstag, den 7. Oktober 2021, wurden insgesamt 15 Männer aus dem Irak in Gewahrsam genommen.

In den Morgenstunden informierte die Polizeidirektion Görlitz die Bundespolizei, dass sich vermutlich sechs geschleuste Personen auf dem Autobahnparkplatz Wiesaer Forst aufhalten. Die kurz daraufhin eintreffende Streife stellte bei der Sitzgruppe auf dem Parkplatz sechs Iraker fest.

Ein aufmerksamer Bürger teilte der Polizei mit, dass in Kodersdorf aus einem graublauen SUV Honda mehrere orientalisch aussehende Personen ausgestiegen waren. Nach einer kurzen Beschreibung in welche Richtung die Gruppe lief, konnte eine Streife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen in der Nähe eines Gebüschs fünf Männer aus dem Irak feststellen. Eine weitere Streife hielt zur Kontrolle den graublauen SUV Honda an, aus dem die Männer zuvor ausgestiegen waren. Der 41-jährige ukrainische Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Ebenfalls nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wurden im Bereich der Parkanlage in Bad Muskau zwei irakische Männer festgestellt, die nicht im Besitz gültiger Reisedokumente waren. Ein Zeuge gab an, dass ihm ein dunkler Pkw Golf mit polnischen Kennzeichen aufgefallen war, aus dem Männer mit Rucksäcken ausstiegen und in den Park liefen.

Zwei Iraker wurden in den Nachmittagsstunden in der Ortslage Schleife festgestellt.

Nach der Bearbeitung werden die Iraker an das Bundesamt für Migration und Flüchtige übergeben bzw. werden im Laufe des Tages von einer Erstaufnahmeeinrichtung übernommen.

Der ukrainische Schleuser wurde, einhergehend mit einem vierjährigen Einreiseverbot, nach Polen zurückgeschoben.

In allen Fällen wird wegen des Einschleusens von Ausländern ermittelt.

Sofern es im Zusammenhang mit Schleuserfahrzeugen oder deren männlichen Fahrern weitere Beobachtungen oder Informationen gibt, nimmt diese die Bundespolizei in Ludwigsdorf unter der Rufnummer:

03581 - 3626 - 0

entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell