Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ein Schleuser festgenommen und insgesamt 36 Geschleuste festgestellt

Görlitz, BAB 4, Gablenz (ots)

Am Mittwoch, den 06. Oktober 2021, wurden 36 geschleuste Personen in Gewahrsam und ein Schleuser festgenommen. Im Raum Görlitz stellten Beamte der Bundespolizei insgesamt elf Männer aus dem Jemen, zwei Syrer, einen Palästinenser und einen Libyer fest, die nicht im Besitz gültiger Aufenthaltstitel oder Visa waren. Eine Streife des Zolls stellte im Rahmen ihres Streifendienstes auf dem Autobahnparkplatz "Wiesaer Forst" (Autobahn 4) an einem Tisch sitzend fünf Männer aus Syrien fest. Auch diese Männer waren nicht im Besitz gültiger Reisedokumente. In den Abendstunden meldete die Lagezentrale der Landespolizei weitere vier Personen, die sich auf dem Autobahnparkplatz "Wiesaer Forst" aufhielten. Vor Ort stellten Bundespolizisten zwei Frauen und zwei Männer aus dem Irak fest. Nach einem Bürgerhinweis wurden auf dem Radweg in Gablenz vier Männer aus Syrien festgenommen. Zuvor beobachtete ein aufmerksamer Bürger, wie auf der B156 zwischen den Ortschaften Krauschwitz und Gablenz, ein roter Pkw anhielt und vier dunkel gekleidete Männer ausstiegen und Richtung Gablenz liefen. Hierzu laufen noch intensive Ermittlungen. Eine gemeinsame deutsch-polnische Streife kontrollierte auf der Auto-bahn 4 Höhe Kodersdorf einen polnischen Kleinbus. Das Fahrzeug war mit insgesamt neun Personen besetzt gewesen. Der 23-jährige ukrainische Fahrer wies sich mit seinem gültigen ukrainischen Reisepass aus. Die Insassen, vier Männer und drei Frauen aus Syrien sowie ein Mann aus dem Jemen, wiesen sich mit ihren Reisepässen aus. Alle acht Personen waren nicht im Besitz gültiger Aufenthaltstitel oder Visa. Gegen den 23-jährigen Ukrainer wird wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ermittelt.

