POL-IZ: 210916.2 Wesselburen: Drogenfahrt am Morgen

Wesselburen (ots)

Am heutigen Vormittag hat eine Streife in Wesselburen einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, weil dieser unter dem Einfluss unterschiedlicher Rauschmittel stehend am Steuer saß. Er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Um 08.25 Uhr kontrollierten Beamte in der Süderstraße den Fahrer eines Volkswagens. Im Gespräch mit dem Mann bemerkten die Polizisten einige körperliche Anzeichen, die auf den vorangegangenen Konsum von Drogen hindeuteten. Hierzu befragt, äußerte der Betroffene, dass er zuletzt vor Monaten Cannabis zu sich genommen hätte. Ein daraufhin freiwillig absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf drei unterschiedliche Rauschmittel. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an - der Dithmarscher wird sich nun wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss verantworten müssen. Bei einem Erstverstoß kommt auf ihn unter anderem ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro zu.

