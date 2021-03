Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnungsbrand in Arzfeld

Arzfeld (ots)

Am 02.03.2021 ereignete sich in der Siedlungsstraße in Arzfeld gegen 11:57 Uhr ein Wohnungsbrand. Dabei wurden zwei Hausbewohner leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Prüm verbracht.

Es entstand erheblicher Sachschaden, welcher aktuell noch nicht genau beziffert werden kann. Die betreffende Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehren Arzfeld, Daleiden und Lichtenborn sowie zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalinspektion Wittlich übernommen.

