Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall mit Sachschaden (07.01.2021)

Bad DürrheimBad Dürrheim (ots)

Ein Auffahrunfall mit insgesamt rund 7.000 Euro Sachschaden hat sich am Donnerstag gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 Höhe des Gewerbegebiets Bad Dürrheim ereignet. Ein 70-jähriger war in einem Suzuki Jimny mit Anhänger in Richtung Schwenningen unterwegs und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Ein nachfolgender 24-jähriger Audi A5 Fahrer bremste zu spät, prallte auf den Anhänger und anschließend noch gegen eine Leitplanke. Die Fahrer der Autos blieben unverletzt.

