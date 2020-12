Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter im BIZZ-Park festgenommen

Heinsberg-OberbruchHeinsberg-Oberbruch (ots)

Im Bereich des BIZZ-Parks an der Boos-Fremery-Straße wurde in der Nacht zum 2. Dezember (Mittwoch), gegen 2 Uhr, ein 29-jähriger Mann festgenommen, nachdem er vom Sicherheitsdienst in einem Gebäude angetroffen und festgehalten wurde. Er hatte mit einem Hammer auf eine Maschine eingeschlagen und diese dabei beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell