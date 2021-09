POL-IZ: 210916.1 Kiebitzreihe: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub am 3. April 2021 (siehe Pressemitteilung 210413.3)

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210916.1 Kiebitzreihe: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub am 3. April 2021

Nach dem schweren Raub auf ein Ehepaar in Kiebitzreihe fahndet die Itzehoer Kriminalpolizei nun öffentlich mit Abbildungen nach einem der Täter, dessen Identität bis heute unklar ist.

In den Abendstunden des 3. April 2021 überfielen zwei Männer die Geschädigten in ihrem Wohnhaus in der Lindenstraße. Die Täter erbeuteten Schmuck, nachdem sie brutal auf den Mann einschlugen und ihn traten. Das Paar erlitt im Zuge des Überfalls nicht unerhebliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der sich anschließenden, intensiven Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 25-Jährigen aus Neumünster, der sich seit dem 15. April 2021 aufgrund einer Haftstrafe in anderer Sache in einer Justizvollzugsanstalt befindet. Die Identität seines Komplizen ist bis heute unklar. Er war korpulent und mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Bilder des Unbekannten befinden sich in der Anlage.

Hinweise zu der Identität des gesuchten Mannes nimmt die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

