POL-IZ: 210914.7 Itzehoe: Korrekturmeldung zu "210914.5 Itzehoe: Einbruch in Kiosk"

Itzehoe (ots)

Der Einbruch in den Itzehoer Kiosk hat nicht in der Nacht zu heute, sondern bereits in der Nacht auf Dienstag, den 31. August 2021, stattgefunden.

Zeugen sollten sich dennoch unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

