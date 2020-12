Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Leerstehender Pkw auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Holdorf aufgefunden +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Verkehrsteilnehmer meldeten am frühen Sonntag, 13. Dezember 2020, gegen 01:00 Uhr, ein unbeleuchtetes Fahrzeug, das auf dem Seitenstreifen der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Holdorf stehen würde.

Die eingesetzten Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn stellten den Pkw wenig später auf der Richtungsfahrbahn Hamburg im Bereich der Anschlussstelle Holdorf fest.

Der unbeleuchtete und unverschlossene Renault Laguna stand in der Ausfahrt des Parkplatzes. Die Motorhaube war noch warm, allerdings waren keine Kennzeichen mehr am Fahrzeug angebracht. Personen waren in der Nähe ebenfalls nicht aufzufinden.

Der blaue Renault wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die Polizei sucht nun nach den Nutzern oder nach Zeugen, die Angaben zu möglichen Insassen geben können.

Wer im Bereich der Anschlussstelle Holdorf oder auf dem nahen Gelände des Autohofes mit angeschlossenem Schnellrestaurant Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04435/9316-115 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell