Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Eine 43-jähirge Radfahrerin wurde am Sonntag, 13. Dezember 2020, bei einem Verkehrsunfall in der Mühlenstraße, L 867, in Delmenhorst leicht verletzt.

Gegen 15:00 Uhr befuhr ein 50-jähriger Fahrzeugführer aus Delmenhorst mit seinem Vw Polo die Mühlenstraße in Richtung Markstraße. Als er nach rechts in die Schanzenstraße abbog, übersah er die Radfahrerin, die den Radweg in Richtung Markstraße befuhr.

Trotz einer sofortigen Gefahrenbremsung konnte der 50-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass die Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit nicht bekannt.

