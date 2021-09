Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210914.5 Itzehoe: Einbruch in Kiosk

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute ist es in Itzehoe zu einem Einbruch in einen Kiosk gekommen. Die Täter erbeuteten neben Tabak eine unbekannte Summe von Bargeld. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, 20.30 Uhr, bis Dienstag, 07.50 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt zu dem Kiosk in der Emil-von-Behring-Straße. Aus einer Kasse nahmen sie Geld und von einem Regal einige Dosen Tabak. Der genaue Wert des gesamten Stehlguts ist bis jetzt noch unbekannt.

Hinweise auf die Einbrecher gibt es bis jetzt kein. Zeugen sollten sich daher an die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell