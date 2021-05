Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210511-1: Kriminalpolizei klärt drei Raubdelikte - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Tatverdächtige von Zeugen bei Lichtbildvorlage wiedererkannt

Nachtrag zu den Pressemitteilungen Ziffer 1 vom 25. März und Ziffer 2 vom 26. März

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 haben zwei Tatverdächtige (15, 15) identifiziert und damit drei Raubdelikte geklärt. Den beiden Jugendlichen wird vorgeworfen, am Dienstagmittag (23. März) und am Donnerstagnachmittag (25. März) in den Stadtteilen Horrem und Sindorf Schüler mit einem Schlagstock bedroht und beraubt zu haben.

Intensive Ermittlungen der Kriminalbeamten führten auf die Spur von zwei Tatverdächtigen. Zeugen erkannten die beiden Jugendlichen schließlich auf Fotos wieder. Sie hatten bei den Überfällen hochwertige Kopfhörer und zwei E-Scooter erbeutet.

Die beiden Tatverdächtigen müssen sich jetzt in Verfahren wegen mehrerer Raubdelikte verantworten. Die Ermittlungen dauern an. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell