Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210510-4: Aggressiven und stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam genommen - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

52-Jähriger hat nach einer Verkehrsunfallflucht Widerstand geleistet und eine Flasche gegen einen Streifenwagen geworfen.

Polizisten haben am Sonntagnachmittag (9. Mai) einen Brühler (52) in Gewahrsam genommen. Der 52-Jährige steht im Verdacht, gegen 15.15 Uhr auf der Sophienstraße an zwei Verkehrsunfällen beteiligt gewesen zu sein. Nachdem er von der Unfallstelle geflüchtet war, trafen Polizisten ihn wenig später an seiner Wohnanschrift an. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille.

Die Beamten ordneten umgehend eine Blutprobe an. Als sie den Alkoholisierten mit dem Streifenwagen zum Krankenhaus bringen wollten, wurde der Tatverdächtige aggressiv und baute sich drohend vor den Polizisten auf, hob die Arme und folgte nicht den Anordnungen der Beamten. Gefesselt brachten die Uniformierten den immer noch Aggressiven ins Krankenhaus. Damit der Mediziner die Blutprobe entnehmen konnte, mussten die Polizisten den Gefesselten zusätzlich fixieren. Neben Beleidigungen hatte er sich gesperrt und einen Beamten gegen einen Tisch gestoßen.

Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Beschuldigten und stellten seine Autoschlüssel sicher. Er muss sich jetzt in einem Verfahren wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und wegen Widerstands verantworten. (akl/he)

