Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210510-3: Nach Fahndung: Polizei nimmt mutmaßliche Diebe vorläufig fest - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hatte in der Nacht verdächtige Geräusche von einer Baustelle an der Römerstraße gehört und die Polizei Rhein-Erft alarmiert. Am Samstag (8. Mai) haben Polizisten gegen 2.30 Uhr an der Kaiserstraße zwei Männer (30, 36) vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht, nachdem diese beim Eintreffen der Polizeibeamten vom Tatort geflüchtet waren. Während der Fahndung in der Nähe des Tatorts fanden die Beamten außerdem einen Rucksack mit kleingeschnittenen Kupferrohren sowie Werkzeugen. Die Polizisten stellten an der Polizeiwache die Identität der beiden bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Männer zweifelsfrei fest. Die Beschuldigten müssen sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. (sc)

