Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfallflucht

Westerkappeln (ots)

Am Freitag (12.03.2021) ist an der Hanfriedenstraße 22 ein geparkter weißer Seat Leon beschädigt worden. Das Fahrzeug stand zwischen 08.00 und 13.00 Uhr auf dem dortigen Parkplatz. Das Fahrzeug wurde an der Stoßstange im linken Heckbereich durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 600 Euro. Hinweise zum Verursacher liegen keine vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell