POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Am Samstag (13.03.2021) ist es in Püsselbüren zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Fahrzeugführer stellte gegen 18.20 Uhr seinen schwarzen Skoda Superb auf dem Aldi-Parkplatz am Püsselbürener Damm 335 ab. Als er gegen 18.35 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er an der hinteren linken Tür eine Beschädigung fest. Der Sachschaden liegt bei etwa 800 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

