Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: 17 Geschleuste in Gewahrsam genommen

Görlitz, Kodersdorf (ots)

Am Montag, den 4. Oktober 2021, nahmen Bundespolizisten zwölf Iraker und 5 Jemeniten in Gewahrsam. In Görlitz wurden in den Nachmittagsstunden zuerst vier Iraker festgestellt, die nicht im Besitz gültiger Reisedokumente waren. Kurze Zeit später erhielt die Inspektion über das Lagezentrum der Landespolizei die Information, dass sich in Görlitz vier Männer aus dem Jemen ohne gültige Dokumente aufhalten. Hinweise aus der Bevölkerung führten dazu, dass im Zug ein jemenitischer Staatsangehörige und im Bereich von Kodersdorf sieben Iraker und eine Irakerin festgestellt wurden. Alle Personen wurden in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. In allen Fällen wird außerdem wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ermittelt.

