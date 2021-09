Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: 27 unerlaubt eingereiste Migranten aufgegriffen

Görlitz, Kodersdorf, Bad Muskau (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf hat insgesamt 27 Personen festgestellt, die unerlaubt nach Deutschland geschleust wurden. So wurden am gestrigen Tag, auch nach Hinweisen aus der Bevölkerung, acht Männer aus Syrien bei Bad Muskau, sechs Männer aus dem Irak bei Kodersdorf und sieben Männer aus dem Irak am Bahnhof Görlitz festgestellt. In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (30. September 2021) stellte eine Streife der Bundespolizei weitere sechs Syrer in Bad Muskau fest. Alle Personen wurden in Gewahrsam genommen und zur Inspektion Ludwigsdorf verbracht.

