Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: 33 unerlaubt Eingereiste in Gewahrsam genommen

Krauschwitz, Niesky, Görlitz (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf nahm 16 syrische, 13 irakische und vier jemenitische Staatsangehörige in Gewahrsam. So wurden gestern (28. September 2021) nach mehreren Bürgerhinweisen im Bereich Krauschwitz elf Männer aus Syrien und später 13 Männer aus dem Irak festgestellt. Alle Personen waren nicht im Besitz gültiger Aufenthaltsdokumente. Eine Streife der Landespolizei wurde in Niesky auf vier Männer aus dem Jemen (37, 28, 24, 24) aufmerksam. Diese waren ebenfalls nicht im Besitz gültiger Aufenthaltsdokumente. In den Morgenstunden des heutigen Tages (29. September 2021) stellte eine Bundespolizeistreife im Görlitzer Stadtgebiet fünf syrische Männer fest. Alle Personen wurden in Gewahrsam genommen und zur Inspektion Ludwigsdorf verbracht.

