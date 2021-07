Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, L 486, 23.07.2021 um 19:44 Uhr Eine 38-jährige aus Nordenham ist mit ihrem Kraftrad der Marke Kawasaki auf der L 486 von Bad Gandersheim in Richtung Dankelsheim gefahren. Hierbei ist sie in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Kraftrad von der Fahrbahn abgekommen und in ein angrenzendes Getreidefeld gerutscht. Die Unfallverursacherin wurde hierbei leicht verletzt. Der Schaden am Motorrad beträgt ca. 1.000 Euro. (bas)

