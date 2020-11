Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Einbruch in Geschäft; Gerlingen: Unfallflucht in der Gerteisenstraße

Großbottwar: Einbruch in Geschäft - Schmuck gestohlen

In der Nacht zum Freitag brach ein bislang unbekannter Täter in ein Geschäft in der Hauptstraße in Großbottwar ein. Der Täter schlug die Schaufensterscheibe des Ladens ein, so dass es ihm möglich war, die Auslage im Schaufenster zu erreichen. Aus der Auslage stahl er mehrere Schatullen, in denen sich Schmuck im Gesamtwert eines vierstelligen Betrags befand. Anschließen machte sich der Unbekannte samt Diebesgut aus dem Staub. Anwohner bemerkten gegen 01.00 Uhr einen lauten Knall, der vermutlich mit dem Einbruch in Zusammenhang zu bringen ist. Weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.0800/1100225 an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu wenden.

Gerlingen: Unfallflucht in der Gerteisenstraße

Nach einer Unfallflucht, die zwischen Donnerstag 15.30 Uhr und Freitag 06.30 Uhr in der Gerteisenstraße in Gerlingen verübt wurde, sucht das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, noch Zeugen. Mutmaßlich befuhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker die Straße in Richtung der Hofwiesenstraße und streifte hierbei einen VW Transporter, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Das Fahrzeug des Unbekannten prallte gegen den Außenspiegel des Transportes, der darauf abriss und in eine Vielzahl von Einzelteilen zersprang. Vermutlich dellten Teile des Spiegels auch noch die Motorhaube des VW ein und hinterließen im Lack eines Ford, der vor dem VW stand, einen Kratzer. Ohne sich um den Unfall zu kümmern setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Der geschätzte Sachschaden dürfte sich auf rund 2.300 Euro belaufen.

