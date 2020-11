Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Mutmaßlicher Einbrecher durch Polizei gestellt; Ludwigsburg/Oderstraße: Zeugen nach Unfallflucht in Ludwigsburg gesucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ludwigsburg-Eglosheim: Mutmaßlicher Einbrecher durch Polizei gestellt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 00:20 Uhr verschaffte sich ein 21-Jähriger Zugang zu einem Gartengrundstück in Ludwigsburg-Eglosheim. Der Täter hatte hierzu zuvor einen Zaun nach oben geschoben und umgebogen und ging in der Folge mit einer Taschenlampe das Gelände ab. Dabei löste er aber eine Alarmanlage aus und der Anwohner verständigte sofort die Polizei. Beamte des Polizeireviers Ludwigsburg nahmen den Verdächtigen noch in unmittelbarer Nähe vorläufig fest. Ein Fluchtversuch des Mannes wurde durch den Einsatz eines Polizeihundes vereitelt. Der junge Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ludwigsburg/Oderstraße: Zeugen nach Unfallflucht in Ludwigsburg gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte in der Zeit von etwa Donnerstag, 22:00 Uhr bis Freitag, 08:00 Uhr, einen am Fahrbahnrand der Oderstraße in Ludwigsburg geparkten Opel Corsa. Trotz eines angerichteten Sachschadens von etwa 1500 Euro entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 185353 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell