Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck, Fichtestraße 10; 24.07.2021 10:36h Einbeck ( Fi ) - Der 85-jährige Fahrzeugführer aus einem Einbecker Ortsteil kommt aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Anschließend lenkt er seinen PKW wieder nach rechts. Dabei prallt er mit der Front seines PKW in die Leitplanke und dreht sich in der Folge, bis er auf der Gegenspur zum Stehen kommt. Verletzt wird niemand. Anschließend entfernt sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand der Spurenlage am Verkehrsunfallort kann der Fahrzeugführer ermittelt werden. Im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall wird die Leitplanke beschädigt sowie der PKW des Fahrzeugführers. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8000EUR geschätzt. Zeugen, insbesondere mögliche Verkehrsteilnehmer, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

