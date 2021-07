Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Kind - Fahrer flüchtig

Northeim (ots)

Northeim, Roswithastraße Donnerstag, 22.07.2021 18:20 Uhr NORTHEIM(da) - Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer war am gestrigen Abend gegen 18:20 Uhr in der Roswithastraße an einem Verkehrsunfall mit einem Kind beteiligt und hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Nach ersten Ermittlungen wollte das 12-jährige Mädchen aus Northeim zu Fuß die Roswithastraße überqueren. Aus dem Getrudenweg kam ein älter PKW Kombi, vermutlich grau oder weiß. Das Fahrzeug hielt kurz an, das Mädchen zögerte aber zunächst, um dann kurz darauf doch auf die Straße zu treten. In diesem Moment fuhr jedoch auch der PKW wieder an und erfasste das Kind seitlich. Das Kind fiel hin und wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug hielt nicht an und entfernte sich vom Unfallort. Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich unter Telefon 05551-70050 bei der Polizei Northeim zu melden.

