POL-NOM: Technischer Defekt an Rundballenpresse - ca. 50.000EUR Schaden

Hardegsen, OT Hettensen, Friwoler Str. Donnerstag, 22.07.2021, 15:20 Uhr HARDEGSEN(da) - Ein technischer Defekt am Lager einer Rundballenpresse führte am gestrigen Nachmittag gegen 15:20 Uhr zu einem Vollbrand der Presse und insgesamt ca. 50.000EUR Sachschaden. Eine 41-jährige Frau aus Hardegsen wurde zudem vorsorglich wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus eingeliefert. Die Presse wurde bei dem Brand zerstört, auch der ziehende Trecker wurde am Heck beschädigt. Der Brand wurde durch 30 Feuerwehreinsatzkräfte aus Hardegsen, Lutterhausen und Hettensen gelöscht.

