Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Metallstange auf Fahrbahn - 1.000EUR Schaden

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, B446 Donnerstag, 22.07.2021, 11:40 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG(da) 1.000EUR Schaden zog sich eine 51-jährige Hardegserin an ihrem PKW zu, als sie am gestrigen Mittag gegen 11:40 Uhr die B446 in Richtung Reyershausen befuhr. Als ihr ein bislang unbekannter LKW entgegen kam, befand sich plötzlich eine größere Metallstange in der Luft und beschädigte ihre Frontschürze. Unklar ist, ob der LKW Ladung verloren hat oder seinerseits die bereits auf der Fahrbahn liegende Stange hochgeschleudert hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell