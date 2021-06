Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberriexingen: Unbekannter sucht Ortsgebiet nach unverschlossenen Fahrzeugen ab

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich hatte ein bislang unbekannter Täter am frühen Freitagmorgen das Ortsgebiet von Oberriexingen weitläufig nach unverschlossenen Fahrzeugen abgesucht. Der Mann war gegen 03:00 Uhr einer Anwohnerin in der Wilhelmstraße aufgefallen, nachdem sie ein Geräusch wahrnahm und den Unbekannten dabei ertappte, wie er sich gerade durch die geöffnete Fahrertüre in den Pkw ihres 51-jährigen Lebensgefährten beugte. Als der Unbekannte daraufhin angesprochen wurde, entfernte er sich zügig auf der Wilhelmstraße. Der 51-Jährige verfolgte den Tatverdächtigen und konnte dabei beobachten, wie er im Bereich der Albertstraße einen Hinterhof verließ und in der Wernerstraße an mehreren Fahrzeugen probierte, ob diese unverschlossen sind. Als der Tatverdächtige bemerkte, dass er verfolgt wird, lief er zügig über die Schabstraße davon. Einer weiteren Zeugin war der Mann zuvor auch in der Mörikestraße aufgefallen. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, führte nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen.

Dieser wurde wie folgt beschrieben: auffallend schlaksige Figur, groß gewachsen, helle Hose, dunkles Oberteil.

Zeugen, die den Mann ebenfalls beobachtet haben, oder Geschädigte, deren Fahrzeug geöffnet oder aufgebrochen wurde, können sich unter Tel. 07042 941 0 beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz melden.

