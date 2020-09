Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Haftbefehl vollstreckt

Hamm-Mitte (ots)

Zwei Monate muss ein 33-Jähriger hinter Gittern. Am Donnerstag, 24. September wurde er von einer Streifenwagenbesatzung am Westenwall kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorliegt und brachten ihn in die JVA.(jb)

