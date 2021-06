Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Radfahrer leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

In der Benzstraße in Herrenberg hatte sich am Donnerstag gegen 17:50 Uhr ein 85-jähriger Radfahrer in Richtung der Seestraße zunächst auf der Geradeausspur eingeordnet. Kurz vor der Kreuzung wechselte er jedoch auf die Rechtsabbiegerspur, da dort die Ampel Grün zeigte. Als der ältere Herr im weiteren Verlauf in die Seestraße einfuhr, entschloss er sich vermutlich dann aber doch geradeaus über die Kreuzung fahren zu wollen. Die Ampel zeigte hier für die Geradeausfahrer allerdings Rot. Aufgrund dessen stieß er mit einer von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 63-jährigen VW-Lenkerin zusammen. Der Radfahrer stürzte auf den Asphalt und erlitt leichte Verletzungen. Ein hinzugezogener Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

