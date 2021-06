Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: Pkw zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Am Montag zwischen 17:30 und 19:30 Uhr trieb ein bislang unbekannter Täter im Holunderweg in Renningen-Malmsheim sein Unwesen. Der Unbekannte zerkratzte die Beifahrerseite eines Dacia, der am Fahrbahnrand vor einem Wohnhaus geparkt war. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, melden sich bitte beim Polizeiposten Renningen unter der Tel. 07159 8045-0.

