Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Oberjettingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme ereignete sich am Donnerstag gegen 19:45 Uhr in Oberjettingen ein Verkehrsunfall. Ein 76 Jahre alter Mann befuhr mit einem VW Caddy die Wildberger Straße. Dort kam er von der Fahrbahn ab, fuhr einige Meter über einen Acker und prallte dann gegen einen Grundstückszaun. Hierbei wurde der Zaun sowie mehrere Sträucher und ein geparkter Pkw-Anhänger beschädigt. Der 76-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Vermutlich trug er durch den Unfall keine Verletzungen davon. Auf welche Summe sich der Gesamtschaden beläuft, ist bisher nicht bekannt.

